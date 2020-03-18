К Гатчинской больнице привезли пьяного мужчину с отрезанным пенисом

18 Март 2020 2020-03-18T09:01:03+03:00

Врачи спасли ему жизнь и, частично, здоровье

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Полиция Гатчинского района Ленинградской области ищет злоумышленника, виновного в прямом смысле в членовредительстве. Причиной стал сигнал из местной больницы, куда на частной машине привезли истекающего кровью мужчину с отрезанным пенисом.

- 17 марта, в районную больницу в Гатчине на машине привезли пациента. У 45-летнего мужчины практически отсутствовал детородный орган, - пишут «Невские новости».

Врачи срочно взялись за работу и спасли жизнь раненому, однако восстановить утраченный орган не смогли и лишь сформировали функцию для мочеиспускания.

Позднее сам потерпевший рассказал полицейским, что в момент происшествия был пьян и спал. Проснулся уже от боли. В больницу его отвез знакомы.

Про раненного известно, что он бомж, в последнее время подрабатывает на строительстве частного дома с другими лицами без определенных занятий. Пока именно они попадают под подозрение. Точные причины произошедшего установит полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU