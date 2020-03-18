2020-03-18T09:27:16+03:00
Происшествия

В Ленобласти за 15 минут поймали угонщика «Нивы»

Хозяин внедорожника оставил машину открытой и с ключами в замке
Петр КИБЕР
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В Кировске полиция за 15 минут нашла угонщика машины.В Кировске полиция за 15 минут нашла угонщика машины.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские из Ленинградской области буквально за 15 минут смогли найти и задержать угонщика вместе внедорожником «Шевроле Нива», который он умыкнул из-под носа законного владельца.

- 17 марта 2020 в 16:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение от 49-летнего индивидуального предпринимателя о том, что пять минут назад от дома 39 по улице Победы в городе Кировск был угнан его автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским мужчина пояснил, что оставил авто открытым с ключами в замке зажигания. А в угоне он подозревает безработного 45-летнего мужчину.

Информацию о машине передали всем нарядам патрульной службы и ГИБДД. Последние и нашли подходящий по приметам автомобиль в 100 метрах от места пропажи. А в 16:25 был задержан и сам злоумышленник, сидевший в салоне «Нивы».

Мужчину доставили в отделение и завели на него уголовное дело за незаконное завладение транспортным средством, но без цели угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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