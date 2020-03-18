На Стачек два подростка отобрали у школьника наушники за 14 тысяч рублей

18 Март 2020 2020-03-18T09:47:21+03:00

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Уголовное преследование светит двум 15-летним парням, которые решили отобрать наушники у школьника. Все произошло еще вечером 4 марта, но родителям потерпевший рассказал только сейчас. Его папа пошел писать заявление.

- 17 марта в полицию обратился гражданин 1977 года рождения. По его словам, 4 марта у дома 9 по площади Стачек двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали беспроводные наушники у его сына 2005 года рождения, ученика 8 класса, и с места происшествия скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наушники были фирменные, дорогие, поэтому ущерб потерпевшая сторона оценила в 14 тысяч рублей. Всего через час после заявления на Курляндской улице полицейские задержали двух подозреваемых. При них нашлись и похищенные наушники.

Обоих отвезли в отделение. Позднее было заведено дело по статье «Разбой». Учитывая, что подросткам уже есть 14 лет, отвертеться от наказания у них не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU