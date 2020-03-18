Пассажиров опоздавшего «Аллегро» развезли по домам автобусами

18 Март 2020 2020-03-18T10:12:50+03:00

Это был последний пассажирский поезд из Финляндии на ближайший месяц

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С 19 марта и по 13 апреля из-за мер против коронавируса, отменяется все железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. Последние два «Аллегро» - один из Петербурга, а другой из Хельсинки - совершили свои рейсы во вторник вечером. Однако поезд из Финляндии опоздал, прибыл далеко за полночь и пассажиров пришлось развозить автобусами.

- В ночь с 17 на 18 марта в оперативном порядке были выделены два автобуса для пассажиров высокоскоростного поезда «Аллегро». Пассажиры были доставлены в разные районы города, - сообщает пресс-служба Пассажиравтотранса.

О причинах задержки в РЖД не говорят, однако в последнее время подобное происходило неоднократно из-за проблем на финской стороне.

А что касается пассажирских перевозок, то всем, купившим билеты на отмененные рейсы, предлагают вернуть деньги.Это можно сделать в кассе, но только той страны, где было совершено приобретение. То есть в Петербурге сдать купленные в Финляндии билеты не получится.

Точную информацию можно узнать в справочных центрах РЖД. О возобновлении рейсов «Аллегро» будет объявлено позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU