Серию угонов элитных автомобилей раскрыли в Петербурге

18 Март 2020 2020-03-18T10:19:12+03:00

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Сотрудники полиции Петербурга задержали 41-летнего рецидивиста, который причастен как минимум к трем угонам элитных автомобилей Land Rover. Все они произошли в период с июля по ноябрь 2019 года. И, примечательно, что кражи происходили недалеко от въезда на КАД. О возбуждении сразу трех уголовных дел в отношении подозреваемого стало известно в среду, 18 марта.

- Полицейским удалось установить три эпизода противоправных действий указанного гражданина. Во всех случаях объектами посягательств становились припаркованные автомашины марки Land Rover в одном районе – на улице Шаврова, Шуваловском проспекте и Арцеуловской аллее, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Однако угонщик попался, когда пытался угнать очередной внедорожник на улице Шаврова. Владельцы машины из окна дома увидели мужчину и сразу обратились в полицию.

Одну из угнанных машин у рецидивиста нашли при обыске. Она была спрятана в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района, а еще одну изъяли с подложными регистрационными номерами непосредственно у автоугонщика – он ее использовал в личных целях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767127" frameborder="0"></iframe> В Петербурге поймали серийного угонщика элитных внедорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU