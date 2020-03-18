2020-03-18T10:19:12+03:00
Происшествия

Серию угонов элитных автомобилей раскрыли в Петербурге

Полиция задержала безработного рецидивиста с поличным [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге поймали серийного угонщика элитных внедорожниковВ Петербурге поймали серийного угонщика элитных внедорожниковФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Петербурга задержали 41-летнего рецидивиста, который причастен как минимум к трем угонам элитных автомобилей Land Rover. Все они произошли в период с июля по ноябрь 2019 года. И, примечательно, что кражи происходили недалеко от въезда на КАД. О возбуждении сразу трех уголовных дел в отношении подозреваемого стало известно в среду, 18 марта.

- Полицейским удалось установить три эпизода противоправных действий указанного гражданина. Во всех случаях объектами посягательств становились припаркованные автомашины марки Land Rover в одном районе – на улице Шаврова, Шуваловском проспекте и Арцеуловской аллее, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Однако угонщик попался, когда пытался угнать очередной внедорожник на улице Шаврова. Владельцы машины из окна дома увидели мужчину и сразу обратились в полицию.

Одну из угнанных машин у рецидивиста нашли при обыске. Она была спрятана в гараже в поселке Кузьмолово Всеволожского района, а еще одну изъяли с подложными регистрационными номерами непосредственно у автоугонщика – он ее использовал в личных целях.

В Петербурге поймали серийного угонщика элитных внедорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Котов Петербурга проверили на коронавирус
Американский радиоактивный самолет задержали на границе с Петербургом
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: Новых случаев нет
Пользователей соцсетей умилило спасение «Газели» трактором из ямы
Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 17 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на заболевание находятся 303 пациента
Серию угонов элитных автомобилей раскрыли в Петербурге
Пассажиров опоздавшего «Аллегро» развезли по домам автобусами
На Стачек два подростка отобрали у школьника наушники за 14 тысяч рублей
В Ленобласти за 15 минут поймали угонщика «Нивы»
К Гатчинской больнице привезли пьяного мужчину с отрезанным пенисом
Женщину и двух котов спасли пожарные из горевшей квартиры в Кудрово
В среду в Петербурге будет до 7 градусов тепла и дождь
Вор прикинулся родителем и проник в детский сад в Калининском районе Петербурга
10 лет тюрьмы получил ревнивец, жестоко убивший официантку в кафе Ленобласти
Крестный ход против коронавируса в Ленобласти заменили молебном
Неизвестные разбомбили потолки в подъезде многоэтажки в Кудрово