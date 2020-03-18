2020-03-18T11:21:49+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, новости на 17 марта 2020 года: В Боткинской больнице с подозрением на заболевание находятся 303 пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 17 марта 2020 года
Петр КИБЕР
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В Боткинской больнице находятся 303 пациента с признаками ОРВИ.В Боткинской больнице находятся 303 пациента с признаками ОРВИ.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Оперативный штаб по коронавирусу в Петербурге привел новые данные по количеству горожан, госпитализированных в Боткинскую больницу. Последние новости по коронавирусу на 17 марта 2020 года в Санкт-Петербурге: их больше 300 человек.

- Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет, - сообщает пресс-служба штаба в официальном телеграмм-канале.

При этом новых подтвержденных случаев заболевания в городе нет. Напомним, что сейчас в Боткинской больнице лежат 7 жителей Петербурга и одна - Ленинградской области, у которых зафиксирован коронавирус. Как заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, состояние всех пациентов удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Также горожане звонят и на справочную линию. За 17 марта по номеру 112 поступило 1517 обращений. Из них 1110 перенаправили в службу 03, а остальные звонки были информационного характера - просто спросить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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