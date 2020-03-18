2020-03-18T11:21:23+03:00
Общество

Пользователей соцсетей умилило спасение «Газели» трактором из ямы

Добрый поступок во дворе на улице Дыбенко попал на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы умилились спасению грузовичка тракторомПетербуржцы умилились спасению грузовичка тракторомФото: принтскрин видео.
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Добро всегда возвращается добром. Пользователи социальной сети в среду, 18 марта, умилились видео, на котором маленький трактор помогает «Газели» выбраться из глубокой ямы. На улице Дыбенко, недалеко от Октябрьской набережной, грузовичок оказался в затруднительном положении, посреди большой лужи. На помощь к нему пришел собрат.

- Есть еще хорошие люди, есть я это знаю. Помоги сегодня, завтра помогут тебе. Это жизнь, а в ней всякое бывает, - оценили поступок пользователи сети.

Другие не сдержали эмоций и отметили, что от этой картины «текут слезы умиления», а также назвали спасение «чудесным».

- Да там какое-то гнездо у этих «Фордов». Хорошо, что спасли трактор, - рассказали бывалые автомобилисты.

Чудесное спасение легковушки из глубокой лужи в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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