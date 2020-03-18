2020-03-18T11:36:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: Новых случаев нет

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге не изменилось
Степан СТЕПАНОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: обновленные данные.Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года: обновленные данные.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Третий день Санкт-Петербург и Ленобласть находятся в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи, общественный транспорт несколько раз в день дезинфицируют. При этом количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 марта 2020 года, к счастью, не изменилось. Их семь человек. Еще один заболевший - в Ленобласти. Роспотребнадзор отметил, что состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

- Всего в стационаре больницы им. Боткина 303 пациента. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ выписано 26 человек, госпитализировано 78, - добавили в ведомстве.

Также отмечено, что за сутки, 17 марта, на телефон горячей линии по коронавирусу в Петербурге позвонили 1517 человек, 1100 обращений направлено в городскую службу скорой медицинской помощи. Остальные были проконсультированы специалистами дистанционно - их вопросы были справочного характера.

В Петербурге дезинфицируют общественный транспорт для борьбы с коронавирусом.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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