Американский радиоактивный самолет задержали на границе с Петербургом

18 Март 2020 2020-03-18T12:01:22+03:00

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На границе с Петербургом задержали самолет с повышенным уровнем радиации. Как стало известно в среду, 18 марта, сотрудники Выборгской таможни, на посту Торфяновка, остановили небольшое гражданское судно «Стардастер», кабина которого очень фонила.

- Мощность излучения от самолета значительно превышала радиационный фон – 56 мк3в/час при норме в 0,30 мк3в/час. Человек, который бы находился в кабине пилота 10 – 12 часов мог получить годовую дозу облучения, - пояснили в Северо-Западном дорожном управлении.

Данный самолет был собран в начале 1960-х годов с США. Прибыл он из штата Флорида в разобранном виде в порт финского города Котка, через территорию двух континентов и Атлантический океан. Водитель полуприцепа, на котором был погружен самолет, и владелец судна направлялись из Финляндии в Россию.

- Сам опасный объект находится на приборной панели, это датчик крена самолета. До 1970 года соли Радия 226 входили в состав светомассы постоянного действия, применявшиеся в светящихся шкалах различных приборов, - пояснил начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Виталий Гольник.

Ввозить самолет в Россию запретили и вернули на сопредельную территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767154" frameborder="0"></iframe> Самолет с высоким уровнем радиации не пустили в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU