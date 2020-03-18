Президент УЕФА в письме Беглову пояснил перенос матчей ЕВРО-2020

18 Март 2020 2020-03-18T12:49:56+03:00

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В связи с пандемией коронавируса, по всему миру отменяются крупные мероприятия. Во вторник, 17 марта, стало официально известно о том, что матчи долгожданного чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 переносятся на 2021 год. Письмо с объяснениями президент УЕФА Александр Чеферин отправил губернатору Петербурга Александру Беглову, так как Северная столица находится в списке городов, принимающих игры.

- После серьезного обсуждения как с УЕФА, так и с 55-ю национальными ассоциациями и заинтересованными сторонами, мы приняли очень непростое решение – отложить ЕВРО 2020 УЕФА на июнь/июль 2021 года. Это решение было принято с тяжелым сердцем, но мы вне всякого сомнения уверены, что оно – самое правильное, которое можно было принять в этих беспрецедентных обстоятельствах, - отметил Чеферин.

Глава УЕФА подчеркнул, что сегодня мир не обладает полнотой информации об этом серьезном вирусе. Однако известно, что он распространяется быстро и непредсказуемо, поэтому создает риски для здоровья многих людей, которые соберутся на турнир УЕФА в принимающих городах.

- Пожалуйста, примите во внимание, что УЕФА будет работать над тем, чтобы оперативно составить новое расписание этого выдающегося турнира, который, как мы искренне надеемся, в не очень далеком будущем порадует наши города футбольными матчами, - заявил Чеферин.

Как писала "КП-Петербург", серия игр может быть назначена с 11 июня по 11 июля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU