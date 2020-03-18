2020-03-18T13:01:04+03:00
Общество

В Петербурге поддержали законопроект о раздельном сборе мусора

Специальные контейнеры будут устанавливать вблизи многоквартирных домов по просьбе жителей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге хотят ввести раздельный сбор мусораВ Петербурге хотят ввести раздельный сбор мусораФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутаты парламента Петербурга поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. В среду, 18 марта, документ прошел первое чтение на заседании Законодательного собрания. Инициатива позволит правительству обеспечивать специальными контейнерами те многоквартирные дома, жители которых попросят о таком экологическом нововведении.

- Совсем недавно одна из общественных организаций опубликовала рейтинг городов России с наиболее доступным раздельным сбором мусора. Увы, но Петербург не вошел даже в топ-100, - отметил парламентарий Денис Четырбок.

Он рассказал, что на сегодняшний день только семи процентам петербуржцев доступен раздельный сбор мусора. А это, безусловно важный момент, ситуацию с которым нужно исправлять.

По мнению парламентариев, в случае принятия закона уполномоченные ведомства, профильные комитеты Смольного и районные администрации, должны обсудить с жителями всех уголков города, в каких конкретно точках удобнее всего разместить контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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