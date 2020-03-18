2020-03-18T13:18:03+03:00
Происшествия

За поддержку Гитлера петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

Мужчина публиковал с соцсети множество антисемитских высказываний
Лилия КОЗЛОВА
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За слова в поддержку Гитлера петербуржец получил штраф в 15 тысяч рублейЗа слова в поддержку Гитлера петербуржец получил штраф в 15 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Житель Петербурга был оштрафован за ярое высказывание в социальной сети своей ненависти к еврейскому народу. В среду, 18 марта, Приморский районный суд города привлек мужчину к административной ответственности за экстремистские фразы о поддержке главного идеолога нацизма – Адольфа Гитлера.

- Сотрудники центра по противодействию экстремизму нашли следующие записи, опубликованные одним человеком: «Новость для меня так себе. Не люблю евреев», «Константин, тебе не в баньку, а в крематорий надо! Поддерживаю Гитлера!», «Россия для русских, а не для евреев!», - а также прочих материалов в этом же роде, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Все записи были опубликованы с 15 по 20 августа 2019 года одним и тем же человеком. Экспертиза показала, что тексты наполнены пропагандой неполноценности человека по признаку национальности, а также признаки возбуждения вражды и ненависти.

Сам же обвиняемый в суд не явился. Несмотря на это, суд назначил штраф – 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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