2020-03-18T13:43:11+03:00
Дом. Семья

Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина

Из-за стресса от перемен в жизни животное спряталось в непроходимую дыру [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Приютского кота спасли из вентиляционной шахты в ПетербургеПриютского кота спасли из вентиляционной шахты в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге кот застрял в вентиляционной шахте, пытаясь справиться со стрессом. В понедельник, 16 марта, хвостатый, которого забрали в новый дом из приюта, никак не мог пережить перемены в жизни, и решил найти укрытие. Увы, извлекать из него кота пришлось уже спасателям из организации «Кошкиспас».

- Котик-дичок, взятый с приюта, быстро сообразил, где можно укрыться. Хозяин квартиры, явно не ожидавший такого поворота, провесил в дыру простыню в надежде на то, что беглец вылезет сам. Но не тут-то было. За ночь кот не вылез, - рассказали волонтеры.

Хозяин обратился к добровольцам, которые приехали на помощь. Они нашли кота, выпилили дырку, но достать кота не смогли. Хвостатый растопырил все лапы в шахте так, что держался над отверстием и даже не думал выходить.

- В итоге кот вылез сам, а дырку мы заткнули туалетной бумагой, - поведали волонтеры.

Спасатели животных напомнили котовладельцам: прежде чем выпустить котеек в квартиру пожалуйста проверьте, все ли закрыто. Окошки вентиляций, окна, балконы, входные двери, чтобы не допустить происшествий с питомцами.

Приютского кота спасли из вентиляционной шахты в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина