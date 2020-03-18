Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге

18 Март 2020 2020-03-18T14:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербург первым в России создает единый ресурс дистанционного обучения. Об этом в среду, 18 марта, заявил губернатор города Александр Беглов. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, детским садам и школам было рекомендовано ввести свободное посещение учреждений. Поэтому многие родители решили забрать детей домой. При этом школьники не должны выпасть из учебного процесса.

- Единый ресурс объединит три контента - городской, федеральный и частный. Подобный эксперимент еще никто не проводил. Упор будет сделан на городской портал, где у каждого школьника есть личный кабинет. Проект будет доработан в ближайшее время, чтобы им могли воспользоваться и лицеи с профессиональными программами обучения, - отметил градоначальник.

Сейчас школы продолжают работать и в штатном режиме. Во всех образовательных учреждениях проводится санитарная обработка помещений.

В некоторых школах, например, № 230 Фрунзенского района, по желанию родителей на дистанционное обучение перешли 30 процентов учеников. Они получают индивидуальные задания через электронный журнал.

ИСТОЧНИК KP.RU