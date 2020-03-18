2020-03-18T14:48:45+03:00
Звезды

В Эрмитаже появится свой президент

Он будет руководить международной деятельностью и возглавит все совещательные органы музея
Анна ПОСЛЯНОВА
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Руководить музеем станут две равнозначные фигуры – гендиректор и президент.Руководить музеем станут две равнозначные фигуры – гендиректор и президент.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Свой президент со сроком полномочий в пять лет появится в главном музее Петербурга. Постановление, меняющее Устав Эрмитажа, 14 марта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Но генерального директора Михаила Пиотровского, возглавившего Эрмитаж после своего отца в далеком 1992-ом, выпроваживать из Зимнего дворца никто, конечно, не собирается.

Должность Михаила Борисовича – генеральный директор. Согласно обновленному Уставу, руководить музеем станут две равнозначные фигуры – гендиректор и президент. Если раньше Минкульт назначал на пять лет только первого, то теперь будет назначать и второго.

– Если одна из должностей (президент или генеральный директор) остается вакантной, все права, обязанности и ответственность в полном объеме осуществляются назначенным президентом или генеральным директором единолично, – говорится в Уставе.

Теперь за гендиректором закреплены не все полномочия, а только «финансово-экономическая и производственно-хозяйственная деятельность». А президент будет заниматься деятельностью международной, развивать международные связи, устраивать международные мероприятия. В его же полномочия вошли разработка концептуальных и стратегических задач развития музея, координация научной деятельности, решение вопросов, связанных с организацией ежегодных мероприятий, проводимых при поддержке другого президента – Президента России.

Президент Эрмитажа возглавит Ученый совет, Международный консультативный совет, Совет по стратегическому развитию, Совет по фандрайзингу и Попечительский совет музея. Кроме того, он сможет рекомендовать гендиректору, как лучше развивать учреждение и менять его структуру, кого из работников следует поощрить, а кого – наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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