Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа

18 Март 2020 2020-03-18T14:49:28+03:00

Сдать раньше экзамены в 2020 году планировали почти 3 тысячи человек

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В Петербурге перенесли даты досрочной сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на более позднее время. Решение об изменении сроков аттестации на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу 16 марта озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, 18 марта комитет по образованию озвучил эту новость петербуржцам.

- Участники досрочного ЕГЭ сдадут экзамены в основной период аттестации с 25 мая по 29 июня. Для этого будут задействованы резервные дни, - пояснили в комитете.

В 2020 году заранее пройти аттестацию планировали 2 970 человек, подавляющее большинство – 2 353 - выпускники школ прошлых лет. Среди зарегистрированных участников досрочного периода ЕГЭ также обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений и одиннадцатиклассники текущего учебного года.

Перенос основного этапа ЕГЭ пока не планируется. Также руководители школ будут сами определять время проведения проверочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU