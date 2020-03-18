Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Петербурге перенесли даты досрочной сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) на более позднее время. Решение об изменении сроков аттестации на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу 16 марта озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, 18 марта комитет по образованию озвучил эту новость петербуржцам.
- Участники досрочного ЕГЭ сдадут экзамены в основной период аттестации с 25 мая по 29 июня. Для этого будут задействованы резервные дни, - пояснили в комитете.
В 2020 году заранее пройти аттестацию планировали 2 970 человек, подавляющее большинство – 2 353 - выпускники школ прошлых лет. Среди зарегистрированных участников досрочного периода ЕГЭ также обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений и одиннадцатиклассники текущего учебного года.
Перенос основного этапа ЕГЭ пока не планируется. Также руководители школ будут сами определять время проведения проверочных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU