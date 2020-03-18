2020-03-18T15:04:30+03:00
Происшествия

Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения

Девочка постоянно сбегала и жила у друга, с которым занималась сексом
Лилия КОЗЛОВА
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Колпинских "Ромео и Джульетту" разлучил отец девочки, сдавший парня полицииКолпинских "Ромео и Джульетту" разлучил отец девочки, сдавший парня полицииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге фигурантом уголовного дела стал 20-летний парень за взрослые отношения с 15-летней девочкой. Еще 2 марта в полицию Колпинского района обратился 52-летний местный житель, который заявил, что его дочь бегает к некому молодому человеку и вступает с ним в сексуальную связь.

- По рассказу заявителя, его 15-летняя дочь много раз сбегала из дома к молодому человеку, в поселок Металлострой. Там влюбленные на протяжении длительного времени вступали в половое сношение, - сообщил «КП-Петербург».

Отец школьницы решил разрушить эту любовь и обратился в полицию. После двухнедельной проверки правоохранители возбудили уголовное дело, молодого человека задержали, но после отпустили из-под стражи, взяв с него подписку о невыезде.

На данный момент судьба Колпинских «Ромео и Джульетты» еще решается. В частности, полиция проводит проверку дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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