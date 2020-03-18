2020-03-18T15:13:04+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей

Звонивший представлялся работником службы безопасности и просил перевести деньги на другие счета
Петр КИБЕР
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Мошенник выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей.Мошенник выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ловкого и бессовестного мошенника ищут сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга. К ним, в течение одного дня поступили сразу четыре похожих заявления от пенсионерок, которых обманули в общей сумме на 1,7 миллиона рублей.

- 17 марта в 16:30 в полицию обратилась пенсионерка 1939 года рождения с заявлением, о том, что утром на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что с ее счета могут пропасть деньги и их необходимо перевести деньги на другой счет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Пожилая женщина поверила мошеннику, пошла в отделение банка и перевела на указанный им счет больше ста тысяч рублей.

В трех других случаях злоумышленнику, который говорил, что он из службы безопасности банка, везло еще больше. 60, 70 и 86-летние женщины переводили ему 300, 660 и 660 тысяч рублей. Все эпизоды произошли в феврале-марте нынешнего года и были списаны как под копирку.

Теперь «сотрудника банка» усиленно ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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