Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники

18 Март 2020 2020-03-18T15:23:13+03:00

Гость не отказывал себе ни в алкоголи, ни в наркотиках

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Житель Мурина, что во Всеволожском районе Ленинградской области, нашел в собственной квартире труп своего приятеля. В ночь на среду, 18 марта, он обнаружил тело знакомого, пришедшего к нему в гости. Перед тем, как скончаться, этот приятель выпил алкоголь и смешал его с наркотиками.

- Инцидент произошел в первом часу ночи 18 марта, в доме 16/9 по улице Шувалова в Мурино. 43-летний, дважды судимый петербуржец позвонил п полицию и сообщил, что в его квартире лежит труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полиция приехала на место, то узнала от хозяина квартиры, что в полночь к нему пришел малознакомый мужчина, с которым он познакомился на тебе азартных игр. Гость рассказал, что недавно проходил лечение и только вернулся из одной клиники.

После началось застолье, во время которого, по словам хозяина квартиры, знакомый выпил много алкоголя и принял наркотик метадон. Приняв «на грудь», мужчина пошел в ванную, из которой уже не вернулся. Хозяин услышал какой-то шум, прибежал на него и увидел друга, валяющегося на полу без признаков жизни.

Труп направили в морг, а квартиру внимательно осмотрели. В «студии» полицейские нашли следы крови. Однако на самом теле признаки насильственной смерти не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU