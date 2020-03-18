2020-03-18T15:31:52+03:00
Происшествия

Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа

Молодой мужчина погиб на месте
Петр КИБЕР
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При задержании упал с высоты и разбился 19-летний петербуржец.При задержании упал с высоты и разбился 19-летний петербуржец.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Трагически закончилась попытка сотрудников полиции задержать молодого петербуржца, которого подозревали в незаконных операциях с наркотиками. Мужчина решил избежать встречи с оперативниками и непонятным пока образом выпал с 15 этажа. Инцидент произошел в Кировском районе Северной столицы.

- Молодого человека попытались задержать в квартире по месту его проживания, однако он предпринял попытку скрыться, вышел на балкон и упал вниз. Его квартира находилась на последнем этаже жилого дома, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Падение с такой высоты оказалось смертельным. Прибывшие медики лишь констатировали гибель человека от множественных и несовместимых с жизнью травм.

Известно, что погибшим оказался 19-летний житель Петербурга, который уже попадал в поле зрения полиции, как закладчик наркотиков. При осмотре квартиры погибшего было найдено множество пакетов с расфасованными в них запрещенными веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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