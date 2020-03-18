Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Во время очередного рейда в Петербурге нашли огромный склад, где хранились санкционные продукты, те, которые запрещены к ввозу в Россию. Как стало известно, «запрещенку» обнаружили во вторник, 17 марта, на юге города в ходе осмотра помещений. В нем находилось множество коробок и сумок с продуктами.
- Проверка проводилась сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры и таможенного управления. Всего в помещении было обнаружено 3,5 тонны продукции, привезенной из Европейского союза, - рассказали в ведомстве.
В коробках и сумках, которыми был завален склад, хранились йогурты, сыры и другая молочная продукция. Отмечается, что хранение совершалось с нарушением санитарных норм. Грубо говоря, продукты становились опасными для жизни.
На данный момент вся запрещенная продукция уже изъята. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU