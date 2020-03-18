Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга

18 Март 2020 2020-03-18T15:38:54+03:00

Йогурты и сыры хранились в коробках с нарушением санитарных норм

Изменить размер текста: A A

Во время очередного рейда в Петербурге нашли огромный склад, где хранились санкционные продукты, те, которые запрещены к ввозу в Россию. Как стало известно, «запрещенку» обнаружили во вторник, 17 марта, на юге города в ходе осмотра помещений. В нем находилось множество коробок и сумок с продуктами.

- Проверка проводилась сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры и таможенного управления. Всего в помещении было обнаружено 3,5 тонны продукции, привезенной из Европейского союза, - рассказали в ведомстве.

В коробках и сумках, которыми был завален склад, хранились йогурты, сыры и другая молочная продукция. Отмечается, что хранение совершалось с нарушением санитарных норм. Грубо говоря, продукты становились опасными для жизни.

На данный момент вся запрещенная продукция уже изъята. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU