2020-03-18T15:38:54+03:00
Общество

Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга

Йогурты и сыры хранились в коробках с нарушением санитарных норм
Лилия КОЗЛОВА
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3,5 тонны "санкционки" нашли на складе на юге Петербурга / Фото: СЗТУ3,5 тонны "санкционки" нашли на складе на юге Петербурга / Фото: СЗТУ
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Во время очередного рейда в Петербурге нашли огромный склад, где хранились санкционные продукты, те, которые запрещены к ввозу в Россию. Как стало известно, «запрещенку» обнаружили во вторник, 17 марта, на юге города в ходе осмотра помещений. В нем находилось множество коробок и сумок с продуктами.

- Проверка проводилась сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры и таможенного управления. Всего в помещении было обнаружено 3,5 тонны продукции, привезенной из Европейского союза, - рассказали в ведомстве.

В коробках и сумках, которыми был завален склад, хранились йогурты, сыры и другая молочная продукция. Отмечается, что хранение совершалось с нарушением санитарных норм. Грубо говоря, продукты становились опасными для жизни.

На данный момент вся запрещенная продукция уже изъята. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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