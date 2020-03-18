2020-03-18T16:22:21+03:00
Общество

Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области

Машины объезжали систему взимания платы «Платон», расположенную на трассе «Сортовала»
Лилия КОЗЛОВА
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Под Приозерском дорожники машинами перекрыли путь перегруженным самосвалам / Фото: Администрация ЛенобластиПод Приозерском дорожники машинами перекрыли путь перегруженным самосвалам / Фото: Администрация Ленобласти
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В Приозерском районе, Ленинградской области, дорожники перекрыли путь перегруженным самосвалам. Как стало известно в среду, 18 марта, на пути каравана из двух большегрузов с песком, которые ехали по трассе «Ушково — Гравийное» встали зампред дорожного комитета и сотрудники районного ДРСУ. Раньше вызванного экипажа ГИБДД на место приехали собственники машин.

- Инцидент произошел днем, 18 марта на гравийном участке дороги, где максимальная нагрузка составляет 6 тонн на ось. Машины объезжали систему взимания платы «Платон», расположенную на федеральной трассе А-121 «Сортавала», - сообщили в администрации Ленобласти.

От тяжести груза у одной из них лопнуло переднее колесо и, чтобы его заменить, водители свалили песок в огромные кучи прямо на дороге. В таком виде их и застали дорожники.

На место оперативно приехали хозяева самосвалов, которые попытались доказать, что большегрузы едут без перевеса. После нескольких неудачных попыток объясниться, они признались, что самосвалы ежедневно берут песок из близлежащего карьера, расположенного на 36 километре дороги «Ушково — Гравийное». По итогам ситуации коммерсантам предложено заключить соглашение по обслуживанию участков дороги, которые ежедневно разбиваются большегрузами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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