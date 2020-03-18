2020-03-18T16:38:24+03:00
Общество

Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть

МЧС посоветовал горожанам подготовиться к встрече с непогодой
Лилия КОЗЛОВА
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Мокрый снег и сильный ветер надвигаются на Петербург и ЛенобластьМокрый снег и сильный ветер надвигаются на Петербург и ЛенобластьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге и Ленинградской области ожидается усиление ветра. В четверг, 19 марта, регион накроет непогода, сопровождаемая дождем и мокрым снегом. МЧС советует местным жителям избегать рекламные щиты, шаткие строения, сухие строение и другие вещи, которые могут рухнуть от сильных порывов ветра. Лучше даже остаться дома.

- 19 марта в Петербурге ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Такая же непогода, сопровождаемая мокрым снегом и дождем будет и в Ленинградской области, - предупредили МЧС.

Температура воздуха при этом довольно высокая для марта. В Петербурге ночью будет в пределах 1-3 градусов выше нуля, а днем до 4-6 градусов тепла. В области разброс немного побольше – ночью от минус 1 до плюс 4, а днем 3-8 выше нуля.

В связи с неблагоприятной погодой, на дорогах области с 19 по 21 марта ожидается гололед. Автомобилистов предупреждают об опасности и напоминают о том, что на скользкой дороге важно сохранять дистанцию и скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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