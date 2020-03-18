«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей

18 Март 2020 2020-03-18T16:47:45+03:00

Это позволит избежать скопления людей в одном месте, что важно в борьбе с коронавирусом

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Держите дистанцию, чтобы не заразиться, - самый важный и популярный совет, который дают специалисты по борьбе с респираторными заболеваниями и, в том числе, коронавирусом. Массовые мероприятия в Петербурге уже запрещены, но граждан призывают избегать мест даже небольшого скопления людей. В частности, оплачивать коммунальные платежи из дома.

- «Петроэлектросбыт» напоминает о том, что задать вопрос по начислениям, расчетам, оплатить счета и передать показания счетчиков можно без посещения офисов обслуживания, воспользовавшись сервисами удаленного взаимодействия с клиентами, - сообщает пресс-служба компании.

Так, заплатить за электричество, к примеру, можно в мобильном приложении «Петроэлектросбыта», на сайте компании или через онлайн-банкинг. Подать данные можно также на сайте или по телефонам: (812) 679-22-11 и (812) 679-22-22 в автоматическом режиме (круглосуточно)

Это особенно актуально, учитывая, что с 19 марта и по 30 апреля в Петербурге запрещены все массовые мероприятия от 50 человек и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU