Авария на мосту Александра Невского парализовала движение трамваев

18 Март 2020 2020-03-18T17:13:54+03:00

Пробка в Петербурге растянулась более чем на полкилометра

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Серьезный затор образовался из-за небольшой аварии в центре Петербурга. На мосту Александра Невского, рядом с метро, около четырех часов дня среды, 18 марта, произошло ДТП. Автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта полностью парализовало.

- Трамваи в сторону метро «Новочеркасская» не едут, - поделились обстановкой на дороге пользователи сервиса «Яндекс.Пробки».

Само по себе ДТП не очень серьезное. По предварительным данным, пострадавших нет, побились только машины. Однако пока водители ждут сотрудников дорожной инспекции, они не могут разъехаться и освободить трамвайные пути.

Буквально за несколько минут встало движение по Обуховскому проспекту, затор на 17:00 длинной более 700 метров. Также встало движение по Невскому проспекту от площади Восстания до площади Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU