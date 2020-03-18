2020-03-18T17:33:57+03:00
Общество

Дворцовую площадь в Петербурге помоют с шампунем

Работы будет производить дорожное предприятие СПб ГУДП «Центр»
Степан СТЕПАНОВ
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Дворцовую площадь отмоют с шампунем.Дворцовую площадь отмоют с шампунем.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге проводится ряд мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Общественный транспорт, в том числе и метро, трижды в день дезинфицируют, население призывают как можно чаще мыть руки и по возможности не посещать общественные места. А днем в четверг с шампунем решили помыть и Дворцовую площадь. Правда, оказалось, что это обычное мероприятие, никак не связанное с китайской заразой.

- Мытье улиц Петербурга шампунем – обычная практика, - пояснили в Комитете по благоустройству в Санкт-Петербурге. - Как правило город начинают тщательно мыть после зимы, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения.

В регламенте прописано, что работы проведут «для обеспечения чистоты и порядка на территории города» и «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Петербурга». Работы будет производить дорожное предприятие СПб ГУДП «Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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