2020-03-18T17:32:45+03:00
Общество

112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучение

Правительство города посоветовало изолировать детей и взрослых из-за угрозы распространения коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за коронавируса 112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучениеИз-за коронавируса 112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучениеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На 18 марта в Петербурге уже 112 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение. Это произошло после того, как правительство города дало распоряжение учебным заведениям о мерах, которые следует принять, дабы предотвратить распространение коронавируса. Заседание по вопросам организации работы в сложившейся эпидемической ситуации прошло в Смольном при участии председателя комитета по образованию Жанны Воробьевой.

- Перевод на обучение в дистанционном режиме производится в уведомительном порядке – родители могут сообщить о своем решении в любой удобной для них форме. Школам предоставлена возможность выбора методов и платформ для организации обучения в дистанционном режиме. Благодаря этому учителям и ученикам, которые уже освоили те или иные платформы, не нужно тратить время на освоение новых систем. Они смогли приступить к учебе в дистанционном режиме прямо в день принятия решения, - отметила Воровьева.

Несмотря на то, что многие дети перешли на дистанционное обучение, школы, детские сады и колледжи продолжают работать в штатном режиме.

Сейчас специалисты работают над расширением технических возможностей городского портала дистанционного обучения. К началу четвертой четверти будут задействованы дополнительные мощности и каналы связи Комитета по информатизации и связи.

Что касается каникул, то они будут увеличены. Школьники будут отдыхать с 23 марта по 12 апреля. Информация о режиме работы петербургских школ после 30 марта будет объявлена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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