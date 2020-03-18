2020-03-18T18:04:58+03:00
Общество

СИЗО «Кресты» закрылся на карантин из-за коронавируса

Подозреваемым отменили длительные и краткосрочные свидания
Лилия КОЗЛОВА
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СИЗО «Кресты» закрыли на карантин из-за коронавирусаСИЗО «Кресты» закрыли на карантин из-за коронавирусаФото: Тимур ХАНОВ
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Меры предосторожности от распространения эпидемии коронавируса дошли и до следственных изоляторов Петербурга и Ленинградской области. В среду, 18 марта, на официальном портале ФСИН региона появилось сообщение о том, что все СИЗО, в том числе и «Кресты», отправляются на карантин.

- С 16 марта до особого указания приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в УФСИН.

Также в СИЗО будут приняты дополнительные профилактические меры. В случае выявления у «сидящих» симптомы вируса, начальник ФСИН обязан будет организовать госпитализацию зараженного.

Управление СИЗО просит родственников подозреваемых, обвиняемых и обсужденных с пониманием отнестись к ограничительным мерам. Об изменениях карантина информация будет появляться на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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