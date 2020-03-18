2020-03-18T18:23:10+03:00
Дом. Семья

Две машины МЧП приехали спасать кота, застрявшего на березе

Видео спецоперации в Выборгском районе Петербурга очевидцы поделились в социальной сети [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Две пожарные машины приехали спасать кота, застрявшего на березе в Выборгском районеДве пожарные машины приехали спасать кота, застрявшего на березе в Выборгском районеФото: принтскрин видео.
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В Петербурге развернулась настоящая спасательная операция достойная остросюжетного боевика. Днем в среду, 18 марта, жители дома 3/2 по улице Жени Егоровой, в Выборгском районе города, заметили кота, сидящего в кроне высокой березы. Сам он слезть на землю боялся, поэтому на помощь ему приехали бравые спасатели МЧС.

- Присутствуют каскадерские трюки, от которых душа уходит в пятки! Слабонервным не смотреть, - цитирует очевидцев происходящего газета «Петербургский дневник».

Вызволять бедолагу из западни приехали аж две машины МЧС. С помощью подъемника они подобрались к кому. Однако пушистик сначала испугался мужчин в обмундировании и попытался сбежать. Но с дерева далеко не удерешь.

Под березой собралась толпа очевидцев, среди которых было много детей. Они с замиранием сердца наблюдали за кульбитами, которые вытворял кот. А когда он все же очутился на земле, его быстро поймали и обняли заботливыми руками.

Две машины МЧС приехали спасать кота, забравшегося на высокую березу в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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