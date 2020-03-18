2020-03-18T18:26:52+03:00
Спорт

В Петербурге часы начали новый отсчет до ЕВРО-2020, перенесенного на следующий год

Теперь до него не меньше 100 дней, а 450 [видео]
Петр КИБЕР
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Часы ЕВРО-2020 показывают 450 дней до турнира.Часы ЕВРО-2020 показывают 450 дней до турнира.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новый отсчет до Чемпионата Европы по футболу начали часы, установленные в центре Санкт-Петербурга. Если в начале недели на них светилось число, показывающее менее ста дней, то теперь оно увеличилось. На электронном табло светится «450».

- Часы перенастроили после того, как было решено перенести ЕВРО-2020 на следующий год, - сообщает фотокорреспондент «Комсомольской правды», отправившийся в центр города.

Забавно, что сам логотип турнира так пока и остался старым, хотя континентальное первенство состоится только в 2021 году. Что делать с этим, в УЕФА пока не решили, а вот даты перенесенного мероприятия уже назвали.

Игры состоятся почти в те же сроки - с 11 июня по 11 июля, но уже следующим летом. Глава УЕФА Александр Чеферин назвал решение о переносе беспрецедентным, но единственно верным и направил письма руководству всех 12 европейских городов, где должны были пройти игры чемпионата.

Зато теперь нынешнее лето освободится для доигровки клубных и национальных турниров, приостановленных из-за вспышки коронавируса.

- Можно будет спокойно доиграть оставшиеся восемь туров Чемпионата России. При зрителях, в комфортных условиях и при хорошей летней погоде, - заявил корреспонденту «КП-Петербург» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Напомним, что в рамках Чемпионата Европы Петербург должен принять три игры группового этапа и один четвертьфинал.

Евро-2020 отменен, матчей в Петербурге не будет.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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