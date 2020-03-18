2020-03-18T18:42:56+03:00
Общество

В Петербурге запустят онлайн-консультацию по коронавирусу

Горожане смогут бесплатно задать врачам интересующие их вопросы по инфекции
Лилия КОЗЛОВА
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Сервис онлайн-консультации по коронавирусу откроется в ПетербургеСервис онлайн-консультации по коронавирусу откроется в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге запустится сервис онлайн-консультации по вопросам о коронавирусе – «Просто спросить». Основатель проекта, онколог Илья Фоминцев, рассказал о том, что вскоре запустится чат-бот и общение с врачами. Все на бесплатной основе.

- Скорая помощь и участковые уже сейчас вешаются. Они с трудом справляются с вызовами на дом по поводу насморка и температуры 37. Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать. А спросить им об их конкретной ситуации толком негде и некого, - пояснил Фоминцев.

Сервис по консультации о коронавирусе начнет работать на базе Фонда профилактики рака в ближайшую неделю. Организаторы планируют отвечать на вопросы не только простым гражданам, но и проводить лекции и вебинары врачей.

Напомним, что с 18 марта в Петербурге запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек. Также закрылись музеи и театры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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