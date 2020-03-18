2020-03-18T19:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Аквапарк «Питерлэнд» закрывается с 19 марта

Это связано постановлением о запрете на мероприятия, где присутствует больше 50 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге закрыли аквапарк "Питерлэнд". Фото: vk.com/aquapiterlandВ Петербурге закрыли аквапарк "Питерлэнд". Фото: vk.com/aquapiterland
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Никакого праздника – аквапарк «Питерлэнд» закроется с 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Причиной этого решения стало новое постановление губернатора Петербурга, запрещающее проводить в городе мероприятия с численностью больше 50 человек, - пояснил источник «Комсомолки».

Ранее в аквапарке уже принимали необходимые меры санитарно-эпидемиологического контроля: посещаемость ограничили до 900 гостей, начали измерять температуру всем сотрудникам, установили дополнительные дозаторы с антисептиками для рук, а также вовсю дезинфицировали различные поверхности и даже браслеты посетителей во время уборок.

Пока точно неизвестно, когда аквапарк возобновит работу. Запрет, подписанный Александром Бегловым, действует по 30 апреля 2020 года. Возможно, по окончанию ограничительного периода заведение вновь откроет свои двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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