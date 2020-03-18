2020-03-18T19:35:15+03:00
Происшествия

В Петербурге три молодые женщины организовали канал нелегальной миграции

Их усилиями на учет встало больше тысячи иностранцев
Петр КИБЕР
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Три петербурженки легализовали в городе больше тысячи мигрантов.Три петербурженки легализовали в городе больше тысячи мигрантов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские петербургского Главка задержали трех молодых женщин возрастом от 27 до 35 лет, которых подозревают в организации массовой нелегальной миграции. По версии правоохранительных органов, дамы делали фиктивные регистрации приезжим.

- Злоумышленницы оформляли на иностранных граждан заведомо подложные документы, которые, предоставляли их в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для постановки на миграционный учет, - сообщает пресс-служба Главка.

Схема была простой: женщины искали уже находящихся в России мигрантов, брали с них деньги, по документам устраивали на работу и делали фиктивную регистрацию. Всего «бизнес-леди» таким нехитрым образом легализовали в Северной столице 1345 человек из числа приезжих из ближнего зарубежья.

В конце декабря было заведено дело по статье «Организация незаконной миграции», а 17 марта, в рамках его расследования полиция пришла домой ко всем трем подозреваемым.

Пока петербурженки остаются под подпиской о невыезде. Полиция ищет их сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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