В Петербурге три молодые женщины организовали канал нелегальной миграции
Полицейские петербургского Главка задержали трех молодых женщин возрастом от 27 до 35 лет, которых подозревают в организации массовой нелегальной миграции. По версии правоохранительных органов, дамы делали фиктивные регистрации приезжим.
- Злоумышленницы оформляли на иностранных граждан заведомо подложные документы, которые, предоставляли их в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для постановки на миграционный учет, - сообщает пресс-служба Главка.
Схема была простой: женщины искали уже находящихся в России мигрантов, брали с них деньги, по документам устраивали на работу и делали фиктивную регистрацию. Всего «бизнес-леди» таким нехитрым образом легализовали в Северной столице 1345 человек из числа приезжих из ближнего зарубежья.
В конце декабря было заведено дело по статье «Организация незаконной миграции», а 17 марта, в рамках его расследования полиция пришла домой ко всем трем подозреваемым.
Пока петербурженки остаются под подпиской о невыезде. Полиция ищет их сообщников.
ИСТОЧНИК KP.RU