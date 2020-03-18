Жирафы, хищники и обезьяны Ленинградского зоопарка закроются от посетителей с 19 марта

18 Март 2020 2020-03-18T20:30:12+03:00

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Некоторые павильоны Ленинградского зоопарка вынужденно закрываются с 19 марта 2020 года. Администрация пошла на этот шаг ради безопасности посетителей и обитателей из-за угрозы распространения коронавируса.

- В зоопарке временно закрываются следующие павильоны: «Жирафы», «Хищные звери», «Приматы», «Экзотариум» и «Тропический дом». Мы вынуждены пойти на подобные меры ради вашей безопасности. В случае появления новой информации, мы разместим ее на наших официальных информационных ресурсах, - передает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Грустную новость разослали по всем группам зоопарка в разных соцсетях. Фото: vk.com/spbzoopark

Чтобы хоть как-то подбодрить людей, сотрудники зоопарка показали, как подрос кенгуренок, родившийся в начале февраля. Он уже самостоятельно гуляет и, когда захочет, возвращается в сумку мамы. После него на свет появились еще двое кенгурят. Их пол пока не определили.

Красавец-кенгуренок учится ходить самостоятельно. Фото: instagram.com/spbzoopark

Напомним, губернатор Петербурга подписал постановление, запрещающее проводить в городе мероприятия с численностью больше 50 человек. За последние сутки новых случаев появления коронавируса в Северной столице не выявили.

spbzoopark Маленький кенгуренок начал выходить из маминой сумки

ИСТОЧНИК KP.RU