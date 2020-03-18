2020-03-18T20:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Жирафы, хищники и обезьяны Ленинградского зоопарка закроются от посетителей с 19 марта

Администрация зоопарка вынужденно идет на такие меры ради безопасности из-за коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Некоторые павильоны Ленинградского зоопарка временно закрываются от всех посетителей.Некоторые павильоны Ленинградского зоопарка временно закрываются от всех посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Некоторые павильоны Ленинградского зоопарка вынужденно закрываются с 19 марта 2020 года. Администрация пошла на этот шаг ради безопасности посетителей и обитателей из-за угрозы распространения коронавируса.

- В зоопарке временно закрываются следующие павильоны: «Жирафы», «Хищные звери», «Приматы», «Экзотариум» и «Тропический дом». Мы вынуждены пойти на подобные меры ради вашей безопасности. В случае появления новой информации, мы разместим ее на наших официальных информационных ресурсах, - передает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Грустную новость разослали по всем группам зоопарка в разных соцсетях. Фото: vk.com/spbzoopark

Грустную новость разослали по всем группам зоопарка в разных соцсетях. Фото: vk.com/spbzoopark

Чтобы хоть как-то подбодрить людей, сотрудники зоопарка показали, как подрос кенгуренок, родившийся в начале февраля. Он уже самостоятельно гуляет и, когда захочет, возвращается в сумку мамы. После него на свет появились еще двое кенгурят. Их пол пока не определили.

Красавец-кенгуренок учится ходить самостоятельно. Фото: instagram.com/spbzoopark

Красавец-кенгуренок учится ходить самостоятельно. Фото: instagram.com/spbzoopark

Напомним, губернатор Петербурга подписал постановление, запрещающее проводить в городе мероприятия с численностью больше 50 человек. За последние сутки новых случаев появления коронавируса в Северной столице не выявили.

spbzooparkspbzoopark
Маленький кенгуренок начал выходить из маминой сумки
293 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жирафы, хищники и обезьяны Ленинградского зоопарка закроются от посетителей с 19 марта
Иномарка снесла пешехода на «зебре» на Лиговском проспекте
В Петербурге три молодые женщины организовали канал нелегальной миграции
Аквапарк «Питерлэнд» закрывается с 19 марта
Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом
На углу Энгельса и Просвещения иномарка снесла 9-летнего ребенка
В Петербурге запустят онлайн-консультацию по коронавирусу
В Петербурге часы начали новый отсчет до ЕВРО-2020, перенесенного на следующий год
Две машины МЧП приехали спасать кота, застрявшего на березе
СИЗО «Кресты» закрылся на карантин из-за коронавируса
Дворцовую площадь в Петербурге помоют с шампунем
112 тысяч петербургских школьников перешли на дистанционное обучение
Авария на мосту Александра Невского парализовала движение трамваев
«Петроэлектросбыт» призвал оплачивать счета удаленно и не ходить в пункты приема платежей
Сильный ветер со снегом надвигаются на Петербург и Ленобласть
Самосвалам перекрыли дороги в Ленинградской области
«Спокойствие!»: в Петербурге появилась инсталляция из гречки и туалетной бумаги
Склад 3,5 тонн «санкционки» нашли на юге Петербурга
Закладчик наркотиков при задержании упал с 15 этажа
Петербуржец умер в ванной у друга, вернувшись из клиники
«Сотрудник банка» по телефону выманил у четверых пенсионерок 1,7 миллиона рублей
Петербуржец сдал полиции парня своей малолетней дочери за их взрослые отношения
Досрочную сдачу ЕГЭ в Петербурге перенесли на дни основного этапа
В Эрмитаже появится свой президент
«Продукты в городе есть»: Беглов проверил торговые полки Петербурга на наличие гречи и риса
В Луге с рельсов сошла электричка
Первый в России единый ресурс дистанционного обучения школьников создадут в Петербурге
Кот-дичок застрял в вентшахте, испугавшись нового дома и хозяина