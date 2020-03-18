2020-03-18T20:50:51+03:00
Общество

Компанию упитанных крыс стали замечать в Приморском районе

В основном, грызуны обитают у ж/д станции «Яхтенная»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Приморском районе нашли "крысиный" мост. Фото: vk.com/rprimВ Приморском районе нашли "крысиный" мост. Фото: vk.com/rprim
Изменить размер текста:

В группе «Народная линия | Приморский район» во «Вконтакте» поделились фотографиями компании крыс, обитающих возле железнодорожной станции «Яхтеннная». На снимках девять грызунов столпились под мостом у грязной канавы. Местный житель не раз замечал упитанных обитателей на улице.

- На переходе к ж/д станции «Яхтенная» около мостика через канаву обитают десятки крыс, они не боятся людей, спокойно ходят средь бела дня и нехотя уступают дорогу пешеходам, - пишет с долей иронии очевидец Алексей.

Однако некоторые подписчики сообщества высказали мнение, что на фото никакие не крысы, а мирные ондатры, питающиеся исключительно водорослями, мелкой рыбкой, улитками или лягушками. Любопытно, что жители района также отмечают мирное существование грызунов рядом с утками: мол, ни первые, ни вторые друг другу не мешают.

Фотографии компании грызунов появились в соцсети. Фото: vk.com/rprim

Фотографии компании грызунов появились в соцсети. Фото: vk.com/rprim

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Пиотровский о закрытии Эрмитажа от посетителей из-за коронавируса: «Это война»
«Рено» насмерть сбил пенсионерку, переходившую улицу Солдата Корзуна
Умер пенсионер, которому выколол глаз дебошир у бизнес-центра в Петербурге
Рабочий выжил после падения с 25 метров на птицефабрике в Ленобласти
Компанию упитанных крыс стали замечать в Приморском районе
Жирафы, хищники и обезьяны Ленинградского зоопарка закроются от посетителей с 19 марта
Иномарка снесла пешехода на «зебре» на Лиговском проспекте
В Петербурге три молодые женщины организовали канал нелегальной миграции
Аквапарк «Питерлэнд» закрывается с 19 марта
Реставрация Санкт-Петербургской консерватории закончилась уголовным делом
На углу Энгельса и Просвещения иномарка снесла 9-летнего ребенка
В Петербурге запустят онлайн-консультацию по коронавирусу
В Петербурге часы начали новый отсчет до ЕВРО-2020, перенесенного на следующий год