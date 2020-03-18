Компанию упитанных крыс стали замечать в Приморском районе

18 Март 2020 2020-03-18T20:50:51+03:00

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В группе «Народная линия | Приморский район» во «Вконтакте» поделились фотографиями компании крыс, обитающих возле железнодорожной станции «Яхтеннная». На снимках девять грызунов столпились под мостом у грязной канавы. Местный житель не раз замечал упитанных обитателей на улице.

- На переходе к ж/д станции «Яхтенная» около мостика через канаву обитают десятки крыс, они не боятся людей, спокойно ходят средь бела дня и нехотя уступают дорогу пешеходам, - пишет с долей иронии очевидец Алексей.

Однако некоторые подписчики сообщества высказали мнение, что на фото никакие не крысы, а мирные ондатры, питающиеся исключительно водорослями, мелкой рыбкой, улитками или лягушками. Любопытно, что жители района также отмечают мирное существование грызунов рядом с утками: мол, ни первые, ни вторые друг другу не мешают.

Фотографии компании грызунов появились в соцсети. Фото: vk.com/rprim

ИСТОЧНИК KP.RU