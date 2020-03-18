2020-03-18T21:17:32+03:00
Происшествия

Рабочий выжил после падения с 25 метров на птицефабрике в Ленобласти

Мужчина по неизвестной причине сорвался с крыши элеватора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С крыши элеватора птицефабрики в Ленобласти сорвался рабочий.С крыши элеватора птицефабрики в Ленобласти сорвался рабочий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На птицефабрике в Ленобласти рабочий рухнул с 25-метровой высоты и сумел выжить. В обстоятельствах дела сейчас разбираются полицейские города Выборга. 29-летний мужчина находится в реанимации и опросу пока что не подлежит. Врачи прикладывают все силы, чтобы поправить его здоровье.

- Со слов других сотрудников фабрики, рабочий упал с крыши элеватора. Причины падения сейчас выясняются. Его диагноз выглядит страшно – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв селезенки, травмы головы, шеи, груди, живота, а также переломы правой и левой кости со смещением, позвонка и ребер с 2-х сторон. Его состояние тяжелое, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что все произошло 17 марта около 15:17. Пострадавший мужчина имеет прописку в Мордовии, другого адреса проживания него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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