Умер пенсионер, которому выколол глаз дебошир у бизнес-центра в Петербурге

18 Март 2020 2020-03-18T21:36:42+03:00

В больнице скончался пенсионер, которому выколол глаз дебошир в центре Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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В больнице скончался в муках пенсионер, которому выколол глаз дебошир у остановки возле бизнес-центра на Большом проспекте Петроградской стороны. Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили по факту смерти уголовное дело по статье за убийство. Вместе с этим появились и подробности трагической потасовки.

- Между мужчинами произошел конфликт. Ранее судимый за хулиганство гражданин избил пожилого человека, а также ударил его ножом в область глаза, после чего был задержан прохожими гражданами, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. На месте работают криминалисты, очевидцев убийства допрашивают.

Напомним, дебошира скрутил на месте Александр Бойцов, стоявший на остановке со своим трехлетним сыном. К нему на помощь поспешили двое других горожан. Каждого собираются поощрить в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/767203" frameborder="0"></iframe> На Большом проспекте ПС на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU