Умер пенсионер, которому выколол глаз дебошир у бизнес-центра в Петербурге
В больнице скончался в муках пенсионер, которому выколол глаз дебошир у остановки возле бизнес-центра на Большом проспекте Петроградской стороны. Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили по факту смерти уголовное дело по статье за убийство. Вместе с этим появились и подробности трагической потасовки.
- Между мужчинами произошел конфликт. Ранее судимый за хулиганство гражданин избил пожилого человека, а также ударил его ножом в область глаза, после чего был задержан прохожими гражданами, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. На месте работают криминалисты, очевидцев убийства допрашивают.
Напомним, дебошира скрутил на месте Александр Бойцов, стоявший на остановке со своим трехлетним сыном. К нему на помощь поспешили двое других горожан. Каждого собираются поощрить в полиции.
На Большом проспекте ПС на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на прохожего.
ИСТОЧНИК KP.RU