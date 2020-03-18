2020-03-18T22:02:40+03:00
Происшествия

«Рено» насмерть сбил пенсионерку, переходившую улицу Солдата Корзуна

За рулем иномарки находился мужчина со стажем вождения с 2016 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_today
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18 марта около 20:00 на улице Солдата Коруза «Рено» сбили пенсионерку. На место тут же приехали врачи реанимации. К сожалению, им оставалось только подтвердить факт смерти пешехода. В обстоятельствах трагедии разбираются инспекторы ГИБДД. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте.

- За рулем «Рено Сандеро» находился мужчина с водительским стажем с 2016 года. Иномарка двигалась от проспекта Ветеранов к проспекту Маршала Жукова. На улице Солдата Корзуна у дома №20 водитель наехал на женщину, которой на вид около 70 лет. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода слева направо, - восстанавливают ход событий в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев ДТП, опубликовавших фотографии с места в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», пешеходный переход находится всего в ста метрах от места трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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