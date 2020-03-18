2020-03-18T22:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Михаил Пиотровский о закрытии Эрмитажа от посетителей из-за коронавируса: «Это война»

Директор музея сравнил коронавирус с невидимым врагом и отметил популярность онлайн-экскурсий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Михаил Пиотровский поддержал сотрудников Эрмитажа, столкнувшихся с закрытием музея для посетителей из-за коронавируса.Михаил Пиотровский поддержал сотрудников Эрмитажа, столкнувшихся с закрытием музея для посетителей из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пресс-служба Эрмитажа опубликовала официальное обращение Михаила Пиотровского о ситуации с коронавирусом в Петербурге, адресованное сотрудникам музея. Напомним, с 17 марта эрмитажники временно не принимают посетителей, но зато учатся проводить экскурсии в режиме онлайн. Директор музея отметил, что изоляцию нужно использовать для новой интеллектуальной работы.

- Жесткая необходимость требует серьезно использовать все новейшие средства связи – от электронных совещаний до экскурсий в формате онлайн. У нас есть и возможность попридержать бег времени, и составить полные «дефектные ведомости» нашей инженерной, хранительской и научной работы. Мы можем задуматься о прошедших десятилетиях и написать их аналитическую историю, - отметил Пиотровский.

Вместе с этим директор Эрмитажа похвастался, что первая онлайн-экскурсия по Реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня» набрала больше 300 тысяч просмотров. По его словам, исчезновение туристов – не беда. Коронавирус же Пиотровский сравнил с врагом и отметил, что во время блокады было в разы тяжелее.

- Это война. Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны. В блокаду было много хуже, чем сегодня, и страшнее. Но стены Эрмитажа хранят для нас бесценный опыт того, как в условиях изоляции и угроз сохранять душу, тело и честь музея, - пишет Пиотровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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