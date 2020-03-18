2020-03-18T23:01:23+03:00
Дом. Семья

Медведь вышел к людям в Кировском районе Ленобласти

Один из местных жителей видел косолапого вживую, а другой снял на телефон следы животного
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следы медведя, вышедшего к людям в Ленобласти, сняли на видео. Фото: instagram.com/gardashnikov_amСледы медведя, вышедшего к людям в Ленобласти, сняли на видео. Фото: instagram.com/gardashnikov_am
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В Кировском районе Ленобласти заметили медведя, вышедшего к людям из леса. Обо всем сообщил глава местной администрации Андрей Гардашников в своем официальном Instagram. Косолапого видели в Путиловском поселении возле железнодорожной станции «Назия». По словам чиновника, ему написали два местных жителя. Один из них лично видел медведя, а другой снял на видео предполагаемые следы животного.

- Сейчас я обратился в правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность граждан. На всякий случай, призываю быть осторожными. Сам охотник и знаю, что медведь, проснувшийся раньше времени, может быть еще опаснее для человека, чем обычно, - пишет глава администрации Кировского района.

Напомним, в конце января невыспавшегося из-за теплой зимы медведя видели на трассе под Тихвином. Косолапый лишь скромно поприветствовал автомобилистов. Возможно, это был медведь-шатун.

gardashnikov_amgardashnikov_am
В Ленобласти медведь вышел к людям
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ИСТОЧНИК KP.RU

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