Медведь вышел к людям в Кировском районе Ленобласти

18 Март 2020 2020-03-18T23:01:23+03:00

Один из местных жителей видел косолапого вживую, а другой снял на телефон следы животного

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В Кировском районе Ленобласти заметили медведя, вышедшего к людям из леса. Обо всем сообщил глава местной администрации Андрей Гардашников в своем официальном Instagram. Косолапого видели в Путиловском поселении возле железнодорожной станции «Назия». По словам чиновника, ему написали два местных жителя. Один из них лично видел медведя, а другой снял на видео предполагаемые следы животного.

- Сейчас я обратился в правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность граждан. На всякий случай, призываю быть осторожными. Сам охотник и знаю, что медведь, проснувшийся раньше времени, может быть еще опаснее для человека, чем обычно, - пишет глава администрации Кировского района.

Напомним, в конце января невыспавшегося из-за теплой зимы медведя видели на трассе под Тихвином. Косолапый лишь скромно поприветствовал автомобилистов. Возможно, это был медведь-шатун.

gardashnikov_am В Ленобласти медведь вышел к людям

ИСТОЧНИК KP.RU