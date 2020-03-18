13-летняя школьница пропала в Петербурге

18 Март 2020 2020-03-18T23:39:06+03:00

Девочку уже три дня разыскивает мама, с 17 марта к делу подключилась полиция с поисковиками

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В Петербурге разыскивают 13-летнюю школьницу Марию Погибо, ученицу 7 класса школы №251. В понедельник 16 марта она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Встревоженная мама обратилась в полицию утром во вторник 17 марта. В среду от дочери так и не было никаких вестей, поэтому женщина задействовала и поисковиков.

К делу подключились добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт". Фото: СОЦСЕТИ

- Девочка ранее уже уходила из дома, но в полицию не обращались, на учете семья не состоит. При себе у нее был мобильный телефон, но его она выключила, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На вид Марии можно дать 15 лет. Ее рост около 160-165 сантиметров. Она худого телосложения, с бледноватым лицом и серыми глазами. У пропавшей школьницы прямые темно-русые волосы длиной до плеч. Девочка была одета во все черное: куртку с красными вставками, джинсы и кроссовки. С собой она взяла тряпичный рюкзак бордового цвета.

Если вы знаете что-то о местонахождении ребенка, просьба сообщить сведения по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Тем временем обеспокоенная мама публикует ориентировки на дочь в различных городских сообществах во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU