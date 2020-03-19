2020-03-19T00:12:30+03:00
Спорт

Семак и Аршавин обратились к фанатам «Зенита», скучающим по футболу из-за коронавируса

Тренеры, в первую очередь, призывают соблюдать все правила гигиены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Семак и Аршавин обратились к болельщикам "Зенита" насчет гигиены во время коронавируса. Фото: ФК "Зенит"Семак и Аршавин обратились к болельщикам "Зенита" насчет гигиены во время коронавируса. Фото: ФК "Зенит"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и Андрей Аршавин, являющийся наставником юных футболистов из «Газпром Академии», обратились ко всем поклонникам сине-бело-голубых в связи с приостановкой всех соревнований под эгидой РФС по 10 апреля из-за коронавируса. В первую очередь коллеги просят помнить о правилах гигиены.

- Наш клуб очень переживает за здоровье наших игроков, также как и за здоровье наших болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас их также соблюдать. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения футбола, - отметил Семак.

Андрей Аршавин сказал схожие слова, но выступил с отдельным напутствием для школьников и студентов, чтобы те не расслаблялись на время ограничительных мер по учебе из-за коронавируса.

- Хочу дать совет воспитанникам нашей «Газпром Академии», а также российским школьникам и студентам. Я, как тренер, советую поддерживать вам физическую форму, заниматься дома, делать зарядку. Не забывайте, что впереди экзамены. Читайте книги, делайте уроки, не ленитесь! Желаю всем здоровья и, конечно же, побед! – сказал Аршавин.

Андрей Аршавин призвал чаще мыть руки во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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