Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» прекращает прямые полеты из Петербурга в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота», не называя официальную причину решения.
- Рейсы из Пулково в Лондон отменяются с 20 марта 2020 года. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву, - гласит информация на сайте перевозчика.
Согласно онлайн-таблице Пулково, последний рейс «России» из аэропорта Петербурга в Лондон состоится 19 марта в 14:15. Далее в столицу Великобритании напрямую будет летать лишь один самолет авиакомпании Wizz Air каждый день в 6 часов утра.
Напомним, ранее в Пулково отменили треть рейсов в города Европы, центральной Азии и Москву. Многие компании закрыли перелеты из-за угрозы распространения коронавируса. 18 марта из Пулково уже отменили целых 39 рейсов, а в Петербург не полетели сразу 40 самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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