2020-03-19T01:05:54+03:00
Происшествия

Охотники подстрелили подполковника, присматривавшего участок для дачи в Ленобласти

Мужчина проходил с шальной пулей два дня, прежде чем обратился за помощью к врачам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Охотники, предположительно, случайно подстрелили подполковника-артиллериста в Волосовском районе Ленобласти.Охотники, предположительно, случайно подстрелили подполковника-артиллериста в Волосовском районе Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленобласти охотники подстрелили подполковника и одновременно преподавателя 4-й кафедры Михайловской военной артиллерийской академии. По словам раненого, шальная пуля вошла в его правую ногу. Он заметил ее не сразу, проходив так двое суток. Когда недомогание дало о себе знать, мужчина обратился в медпункт академии.

- Рентген показал, что в мягких тканях правой ноги подполковника находится металлический объект. Предположительно, это пуля калибра 5,45 мм. По словам пострадавшего, он приехал в район садоводства Горки в Волосовском районе для того, чтобы присмотреть себе земельный участок для постройки дачи, но в какой-то момент услышал выстрелы, которые совершили, скорее всего, охотники, - поделился информацией с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.

Мужчина почувствовал заурядный удар по правой ноге. Он осмотрел ее, но не заметил никакого кровотечения и спокойно вернулся домой. Сейчас его лечат в Военно-медицинской академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Охотники подстрелили подполковника, присматривавшего участок для дачи в Ленобласти
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