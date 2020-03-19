Лебедя, повредившего спину и вмерзшего в лед, подлечили и отпустили на волю

19 Март 2020 2020-03-19T02:10:10+03:00

В Петербурге подлечили лебедя, который ушиб спину и не мог ходить. Фото: центр "Сирин"

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Специалисты центра помощи птицам и диким животным «Сирин» подлечили лебедя, который в конце февраля вмерз в лед Финского залива из-за травмы спины. Когда белоснежный пациент попал к врачам, он даже не вставал на лапы. И вот – спустя три недели лебедь отпущен на волю и готовится к первым полетам.

- К счастью, рентген показал, что это был не перелом, а ушиб спины. Главное при таких травмах – не упустить время и следить за пищеварением, чтобы у птицы не начались дополнительные проблемы, - рассказали волонтеры из центра «Сирин».

Об итогах лечения волонтеры рассказали в соцсетях. Про птицу даже сняли отдельный блог. Фото: группа центра "Сирин" во "Вконтакте"

В итоге выздоровевшего красавца доставили к Финскому заливу, где он начал активничать, услышав своих сородичей. Увы, волонтеры так и не узнали, удалось ли взлететь лебедю, поскольку сильно замерзли. Но птица успешно добралась до воды сквозь лед и вовсю резвилась.

- Лебедь уверенно стоял на ногах, купался минут 15, потом минут 5 обсыхал… И опять стал купаться! Это нормально, птица была без доступа к большой воде. Позже лебедя проведают. Рядом уже кличут его товарищи, и он их слушал, - подытоживают спасители птицы.

Волонтеры вылечили травмированного лебедя и отпустили его на Финский залив.Видео: петербургский центр помощи птицам и диким животным Сирин

ИСТОЧНИК KP.RU