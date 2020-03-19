Погода на четверг, 19 марта в Санкт-Петербурге: дождь и сильный ветер

19 Март 2020 2020-03-19T07:52:05+03:00

А утром будет еще и мокрый снег

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В Петербурге прохладно и сыро. Небесная канцелярия, побаловав горожан парой солнечных дней, вновь взялась за привычное. Так, в четверг над Северной столицей пройдут дожди вперемешку с мокрым снегом. Дополнять картину будет сильный ветер.

- 19 марта в Санкт-Петербурге облачная погода. Утром дождь с мокрым снегом, днем небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура в утренние часы +1…+3, днем +4…+6 градусов. Атмосферное давление, после ночного повышения, в течение дня будет идти вверх, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об усилении ветра до 15 метров в секунду петербуржцев и жителей Ленинградской области также предупреждают и в МЧС. Спасатели советуют не ходить вдоль домов, мимо рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев. Словом, избегать всего, что может рухнуть наголову.

Напомним, что 12 марта трагедия произошла в Мурино. Там, сорванная ветром вывеска магазина придавила женщину с собакой. Хозяйка выжила, а вот ее питомец погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU