В последнее время петербуржцы стали реже ездить на метро, а чаще - на такси
Жители Санкт-Петербурга стали чаще ездить на такси в последнее время. Существенный рост заказов заметили в одном из городских таксопарков. Причиной, как можно предположить, стало нежелание некоторых горожан пользоваться общественным транспортом из-за опасений за свое здоровье. Не зря для нераспространения коронавирусной инфекции в Петербурге запретили мероприятия больше 50 человек.
- Мы видим повышение спроса примерно на 15 % в утренние и вечерние часы. Также есть небольшое падение по заказам «Дети без сопровождения», видимо, родители оставляют детей на домашнем обучении, - рассказали «Невским новостям» в одном из крупных таксомоторных парков города.
Упали заказы и в аэропорт, что, скорее всего, связано с отменой международных рейсов – с 18 марта улететь за границу можно только через Москву, но и из столицы многие направления закрыть из-за мер для нераспространения коронавируса.
А вот петербургский метрополитен, в отличие от такси, чувствует снижение пассажиропотока. В пресс-службе подземки пояснили, что обычно он составляет около 2,3 млн человек в сутки, сейчас примерно на 100 тысяч человек меньше. Возможно, это произошло из-за отсутствия студентов и школьников, - предполагают в подземке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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