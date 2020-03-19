2020-03-19T08:15:40+03:00
Общество

В последнее время петербуржцы стали реже ездить на метро, а чаще - на такси

Рост заказов на 15 процентов заметили в одной из диспетчерских служб города
Петр КИБЕР
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Петербуржцы в последнее время предпочитают такси, а не метро.Петербуржцы в последнее время предпочитают такси, а не метро.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Санкт-Петербурга стали чаще ездить на такси в последнее время. Существенный рост заказов заметили в одном из городских таксопарков. Причиной, как можно предположить, стало нежелание некоторых горожан пользоваться общественным транспортом из-за опасений за свое здоровье. Не зря для нераспространения коронавирусной инфекции в Петербурге запретили мероприятия больше 50 человек.

- Мы видим повышение спроса примерно на 15 % в утренние и вечерние часы. Также есть небольшое падение по заказам «Дети без сопровождения», видимо, родители оставляют детей на домашнем обучении, - рассказали «Невским новостям» в одном из крупных таксомоторных парков города.

Упали заказы и в аэропорт, что, скорее всего, связано с отменой международных рейсов – с 18 марта улететь за границу можно только через Москву, но и из столицы многие направления закрыть из-за мер для нераспространения коронавируса.

А вот петербургский метрополитен, в отличие от такси, чувствует снижение пассажиропотока. В пресс-службе подземки пояснили, что обычно он составляет около 2,3 млн человек в сутки, сейчас примерно на 100 тысяч человек меньше. Возможно, это произошло из-за отсутствия студентов и школьников, - предполагают в подземке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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