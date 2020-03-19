Ленобласть пообещала обеспечить магазины Петербурга молоком, мясом и яйцами

19 Март 2020 2020-03-19T08:46:10+03:00

Об этом договорились на встрече с представителями крупных торговых сетей

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Ленинградская область пообещала обеспечить магазины Санкт-Петербурга и самой области продуктами. О том, что регион готов поставить мясо, молоко, яйца и прочее в необходимом количестве, было заявлено на встрече с представителями торговых сетей.

- Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что областные производители всегда готовы поставить дополнительные объемы выпускаемой в регионе продукции: молока, яиц, мяса птицы, свинины, мясных и рыбных консервов, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Сами ритейлеры отметили, что на их складах достаточно запасов как минимум на месяц и проблем с продуктами нет. Они отслеживают изменение спроса и видят его некоторый рост, в связи с чем, делают дополнительные заказы у поставщиков.

В правительстве Ленобласти также отмечают, что по поручению из Москвы проводят мониторинг продуктовых магазинов и недостатка товаров или необоснованного повышения цен на них не заметили.

ИСТОЧНИК KP.RU