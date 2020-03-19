В Петербурге почтили память спецназовцев, погибших в Чечне

19 Март 2020 2020-03-19T09:11:28+03:00

В Смольном прошла встреча с родственниками спецназовцев, погибших в Чечне 20 лет назад. Фото: Пресс-служба администрации СПб

В 2000-м году в бою за село Комсомольское потеряли жизнь 10 бойцов, четверо из которых были петербуржцами

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18 марта в Санкт-Петербурге прошло памятное и одновременно траурное мероприятие. На нем вспоминали бойцов спецназа отряда «Тайфун», погибших в Чечне 20 лет назад. Тогда, в бою с бандформированиями, сложили жизни десять спецназовцев, четверо из которых были жителями города на Неве.

- Тогда в боях за освобождение села Комсомольское погибли Тимур Сиразетдинов, Владимир Широков, Андрей Захаров и Александр Тихомиров. Они похоронены на Серафимовском кладбище на Аллее героев, Они были достойными наследниками героического старшего поколения и с честью выполнили свой воинский долг, - заявил губернатор Северной Столицы Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что героизм погибших воинов – пример любви к Родине и преданности делу для нынешних мальчишек и девчонок.

В память о подвиге, именем Тимура Сиразетдинова названа школа № 534, в которой он учился, а профессиональный лицей № 130 назван в честь Героя России Владимира Широкова.

Также Александр Беглов пообещал и дальше поддерживать семьи погибших спецназовцев.

- Когда нужна помощь, мы всегда рядом, - заверил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU