Под Кировском «Газель» насмерть сбила женщину
Смертельное ДТП произошло вечером 18 марта на федеральной автодороге «Кола» - она же Мурманское шоссе – в Кировском районе Ленинградской области. Здесь «Газель» сбила переходившую дорогу женщину.
- Около 19:30 на 53 километре трассы «Кола» водитель, управляя автомобилем «Газель», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на человека, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
На место аварии срочно прибыла скорая помощь, однако травмы, которые получила 48-летняя женщина, оказались не совместимы с жизнью и пострадавшая скончалась.
Известно, что за рулем грузового микроавтобуса был мужчина 1956 года рождения. Сама авария произошла в темное время суток и в дождь. На одежде погибшей не оказалось светоотражающих элементов.
Точные обстоятельства трагедии установят инспектора Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU