2020-03-19T09:35:46+03:00
Происшествия

Под Кировском «Газель» насмерть сбила женщину

Авария произошла в темное время суток
Петр КИБЕР
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На Мурманской трассе погибла 48-летняя женщина. Фото: vk.com/dorinspbНа Мурманской трассе погибла 48-летняя женщина. Фото: vk.com/dorinspb
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Смертельное ДТП произошло вечером 18 марта на федеральной автодороге «Кола» - она же Мурманское шоссе – в Кировском районе Ленинградской области. Здесь «Газель» сбила переходившую дорогу женщину.

- Около 19:30 на 53 километре трассы «Кола» водитель, управляя автомобилем «Газель», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на человека, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место аварии срочно прибыла скорая помощь, однако травмы, которые получила 48-летняя женщина, оказались не совместимы с жизнью и пострадавшая скончалась.

Известно, что за рулем грузового микроавтобуса был мужчина 1956 года рождения. Сама авария произошла в темное время суток и в дождь. На одежде погибшей не оказалось светоотражающих элементов.

Точные обстоятельства трагедии установят инспектора Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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